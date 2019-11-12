Depremin izleri fotoğraf karelerinde - DÜZCE
Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, felaketin 20. yılında o dönem yaşananları gözler önüne seriyor.
12.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:07
Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, felaketin 20. yılında o dönem yaşananları gözler önüne seriyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Depremin izleri fotoğraf karelerinde - DÜZCE