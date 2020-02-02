Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Bilecik İHH ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede çalışan ekiplerin mücadelesini anlattı.
02.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:28
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Bilecik İHH ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede çalışan ekiplerin mücadelesini anlattı.
Kaynak: AA