Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı

02.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:12

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Bilecik İHH ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgede çalışan ekiplerin mücadelesini anlattı.

Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD koordinesindeki çalışmalara 9 kişilik ekiple katılan Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibi, enkaz kaldırma ve çadır kurulum işlemlerine de destek verdi.

Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü, bir yıl önce kurdukları ekiple Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan afetlere gönüllü gittiklerini söyledi.

Deprem haberini aldıkları andan itibaren harekete geçtiklerini ve bölgeye intikal ettiklerini belirten Söğütlü, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 14 saatlik yolculuğun ardından deprem bölgesine vardık, hemen enkaz çalışmasına katıldık. Çalıştığımız bölge Sürsürü Mahallesi idi. Çalışmalar boyunca maalesef 4 cenaze çıkardık. Orada enkazda çalışmadığımız dinlenme molalarında da evsiz kalan vatandaşlarımıza yardım ettik. Yaşadığı deprem psikolojisinden dolayı evine giremeyen vatandaşlara çadırlar kurduk."

İHH'nin aşevinden çıkan yemekleri bölgedeki insanlara ulaştırdıklarını anlatan Söğütlü, "Tüm arama kurtarma ekipleri enkaz taraması haricindeki dinlenme zamanlarında çadır kurdu ve insanlara yardım malzemesi ulaştırdı. Yemek dağıtımı sırasında bir ablamız 'Sürekli İHH'ye yardım yapardım, İHH'nin bir gün bize yardıma geleceğini hiç ummamıştım.' dedi. Bu işi Allah rızası için yapıyoruz, yardıma muhtaç ne kadar insan varsa, onlara ulaşınca mutlu oluyoruz." dedi.

Söğütlü, birlikte çalıştıkları AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kızılay ve UMKE personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Arama kurtarma gönüllüsü Serhat Seymen de AFAD, jandarma ve diğer ekiplerle tam koordineli olarak deprem bölgesinde çalıştıklarını söyledi.

Zorlu ve titiz çalışmalar yapıldığını vurgulayan Seymen, şunları kaydetti:

"Enkaz aramasında kimi arkadaşımız baca açtı, bir arkadaşımız enkaza girdi, molozları zincir usulüyle dışarıya taşıdık. Mağdurlardan bir vatandaşımız yanımıza geldi, içerideki malzemelerle bize evini tarif etmeye çalıştı. Bu sayede cenazelerin nerede olduğunu tahmin etmeye çalışacaktık ama iki dairenin eşyaları bir yere karışmıştı, dolayısıyla arkadaşımız kendi evini tanıyamadı."

"Gönüllü arkadaşlara ihtiyaç var." diyen Seymen, "Biz oradayken burada başka bir olay olabilirdi, bu noktada yeni arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu konuda halkımız biraz daha duyarlı olursa çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

İsa Yazıcı ise enkaz çalışması yapmanın yanı sıra bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunduklarını anlatarak, "Okullara gidiyoruz ve öğrencilere deprem konusunda bilgiler veriyoruz, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA