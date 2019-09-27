Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştuTEKİRDAĞ - Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi.
Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
TEKİRDAĞ - Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü.