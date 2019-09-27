Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu

Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu

Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştuTEKİRDAĞ - Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi.

27.09.2019 00:44
Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu

Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu

TEKİRDAĞ - Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.