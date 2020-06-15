Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (Havadan Görüntülerle)
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Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (Havadan Görüntülerle)

BİNGÖL'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı.

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (Havadan Görüntülerle)
15.06.2020 06:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:36

BİNGÖL'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı.

Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı. Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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