Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

BİNGÖL'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı.

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
15.06.2020 05:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:04

BİNGÖL'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı.

Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı. Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor. Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanılacak.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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