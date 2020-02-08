Depremin bilançosu artıyor

08.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:01

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5 bin 328 konutun ağır hasarlı olduğu belirlendi. 6 bin 672 konutun az hasarlı olduğu Malatya'da, tahliye edilen binaların ise yıkımları devam ediyor.



Malatya Valiliği tarafından paylaşılan son bilgilerde kesin hasar tespiti yapılan konutlar ile ilgili bilgiler verildi. 4 vatandaşın hayatını kaybettiği Doğanyol ilçesinde 399 ağır hasarlı konut tespit edilirken, Kale'de 97, Pütürge'de 84, Battalgazi'de 26, Yeşilyurt'ta ise 1 konutun yıkıldığı belirtildi.



Deprem sonrası yapılan incelemelerde Pütürge 'de bin 766, Kale'de bin 388, Battalgazi'de bin 181, Doğanyol'da 663 ve Yeşilyurt'ta ise 330 olmak üzere toplam 5 bin 328 konutun ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği açıklandı.



Valilik açıklamasında, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde toplam 255 konutun acil olarak yıkılacağı da belirtilirken, şuan kadar bölgede toplam 5 bin 948 çadır dağıtıldığı ifade edildi.



Bin 169 hayvan çadırı ile 69 ton hayvan yeminin de dağıtıldığı bölgede deprem nedeniyle 131 ahırın yıkıldığı,87 hayvanın ise telef olduğu anımsatıldı.



Valilik açıklamasında deprem sonrası şuana kadar yapılan maddi yardımlar da paylaşıldı. Depremin yıkıma neden olduğu 4 ilçede şuana kadar toplamda 8 milyon 659 bin liralık nakit yardım yapıldığı kaydedildi.



Kent genelinde afetzedelere 3 bin 875 ton kömür yardımı da yapılırken, şuana kadar bölgede 6 bin 703 yatak, 11 bin 629 battaniye, 5 bin 538 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 32 bin 500 gıda kolisi, 9 bin 112 hijyen paketi ve 2 bin 956 giyim malzemesi de dağıtıldığı bildirildi. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde halen sıcak yemek dağıtımının devam ettiğinin de belirtildiği açıklamada hali hazırda 347 jandarma, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusunun deprem bölgesinde aktif görev yaptığı da dile getirildi.



Açıklamada son olarak ise kent geneli hasar tespiti noktasında ise 190 teknik personelin sahada çalışmaları sürdürdüğü de belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA