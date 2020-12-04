Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

04.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:40
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı.

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmalarını havadan görüntüledi.

Ege Denizi'nde geçen 30 Ağustos'ta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, yıkılan binaların yanı sıra bir çok binada da 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede hasar oluştu. Depremde ağır hasar gören binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı. Kalan diğer ağır hasarlı binaların da kontrollü olarak yıkımı için çalışmalar sürüyor. Yıkım işlemleri drone ile havadan görüntülendi.

Depremin ardından İzmir'e gelip incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması gereken bina sayısını 506 olarak açıklamıştı.

Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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