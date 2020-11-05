Depremin ardından batan ve karaya oturan tekneler kurtarıldı
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Depremin ardından batan ve karaya oturan tekneler kurtarıldı

05.11.2020 03:32 | Son Güncelleme: 05.11.2020 03:36
Depremin ardından batan ve karaya oturan tekneler kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri batan tekneler başta olmak üzere karaya oturan bir çok tekneyi yaptıkları çalışmaların ardından kurtardı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri batan tekneler başta olmak üzere karaya oturan bir çok tekneyi yaptıkları çalışmaların ardından kurtardı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem birçok binanın yıkımına neden olurken, denizde oluşan tsunami ise etkili oldu. Tsunaminin ardından denizdeki birçok tekne alabora oldu, birçoğu da karaya oturdu. Demirli olan çok sayıda temne de denize sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deprem sonrası 26 teknenin battığı, 1 otomobilin denize sürüklendiği ve 43 teknenin karaya oturduğu ihbarını aldı.

Bölgeye ulaşan 186 personel ve 15 Sahil Güvenlik Botu, yoğun çabaların ardından batan 26 tekneden 19'unu ve otomobili su altından çıkardı. Ayrıca karaya oturan 43 tekneden 40'ı ise bulundukları yerden kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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