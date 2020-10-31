Depremin ana üstü havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremin ana üstü havadan görüntülendi

31.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:53

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami sonrası havadan görüntülendi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami sonrası havadan görüntülendi. Deprem ve tsunaminin geride bıraktıkları gün ağarınca ortaya çıktı.

6.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki tsunami sonrası bölge havadan görüntülendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği tsunami faciasının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Denizde yan yatan tekneler ve suların önüne kattığı suların geride bıraktığı çamur içerisindeki sokaklar facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kalmıştı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etmişti.

Tsunaminin ardından yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Tsunaminin etkisini sona erdirmesinin ardından vatandaşlar teknelerine gelerek hasarlarının olup olmadığını kontrol etti.

Tsunaminin ardından bölgeye yardım yağdı. Belediyeler ve yardım kuruluşları bölgeye intikal ederek vatandaşların yanında yer aldı. Sıcak çorba ve çay ikramında bulunulan vatandaşlar, iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Bölgedeki bazı kısımlarda yaşanan elektrik kesintisinin ardından bu bölgede bulunanlar çalışmalarına günün ilk ışıklarında başlamak üzere ara verdi.

-İHA-

Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi
Depremin ana üstü havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi
İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi
Bolu'da, 12 evin yandığı köy havadan görüntülendi
Bolu'da, 12 evin yandığı köy havadan görüntülendi
Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi
Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Geert Wilders Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Gökhan Alkan Yonca Evcimik
Spor Yücel İldiz Fatih Terim Sergen Yalçın Arda Kardeşler Mehmet Özdilek
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremin ana üstü havadan görüntülendi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 10:40:06. #1.15#
title