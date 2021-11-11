DEPREMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLER KORKTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEPREMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLER KORKTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFAD Başkanlığı 12 Kasım 1999 depreminin yıldönümünde Düzce'ye deprem simülasyon TIR'ı gönderdi.

DÜZCE (DHA) - AFAD Başkanlığı 12 Kasım 1999 depreminin yıldönümünde Düzce'ye deprem simülasyon TIR'ı gönderdi. Öğrenciler, TIR'da 6,5 şiddetinde sarsıntıya maruz kalınca korktu.

Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan depremin üzerinden 22 yıl geçti. Deprem bilincinin oluşturulması ve depreme maruz kalınması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğinin öğretilmesi için AFAD Başkanlığı, deprem simülasyon TIR'ı gönderdi. Anıtpark meydanına kurulan TIR'a lise öğrencileri gelerek depremde yapılması gerekenleri öğrendikleri gibi 6,5 şiddetinde sarsıntıya maruz kaldı. AFAD Eğitim Uzmanı Emin Özden, öğrencilerin okullarında depreme yakalanmaları durumunda sıraların yanlarına çök pozisyonunda kendilerini korumaya almaları gerektiğini belirterek, Sizler Düzceli olmanıza rağmen depremi yaşamadınız. Bizler bu TIR'da size 6,5 şiddetinde deprem sarsıntısı yaşatacağız. Deprem anında neler yapmanız gerektiğini anlattık. Bu kurallara göre davranın. dedi. Sarsıntının ardından korkuları yüzlerine yansıyan öğrenciler, Bir anda çok korktum. İlk defa sarsıntıya maruz kaldım. Halen ellerim titriyor. Annemler bana depremi anlatmıştı. Hatta depremde dedem ölmüş. O kadar biliyorum. diye konuştu.

DEPREMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLER KORKTU

DEPREMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLER KORKTU

DEPREMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLER KORKTU

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Özbek temizlikçi kadına korkunç tuzak

Özbek temizlikçi kadına korkunç tuzak

 Manisa'da müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi

Manisa'da müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yılı Anma Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yılı Anma Töreni'ne katıldı: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title