Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı

13.02.2021 02:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 03:02
Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 20 Şubat'tan itibaren bir ay uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Deniz Türüç Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk Uzay İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 03:02:27. #1.16#
title