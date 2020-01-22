Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında
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Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında

Aydın'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panikle sokağa çıkma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

22.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:32
Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında

'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panikle sokağa çıkma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez üssü ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yoğun hissedildiği Umurlu Mahallesi'nde sarsıntı anında iş yeri ve evlerde bulunan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem sırasında bir kafede bulunanların panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, depremi hisseden müşterilerin telaşla koşarak dışarıya çıkmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
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