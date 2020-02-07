"Depreme en dayanıklı ilçe Başakşehir"

07.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:43

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerden gelen deprem sorusuna yanıt veren Başkan Kartoğlu, "Başakşehir 'in zemini de yapıları da İstanbul'un en sağlamı" dedi.

"Başakşehir'i seviyorum çünkü… Söyleyecek sözüm var" söyleşilerinde öğrencilerle bir araya gelmeye devam eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"BAŞAKŞEHİR'DE YAPILAR YENİ VE MODERN"

Öğrencilerden birinin "Başakşehir depreme dayanıklı mı?" sorusu üzerine Başkan Kartoğlu, "Başakşehir depreme dayanıklılıkta jeolojik olarak en uygun ilçe. Bütün zeminimiz kayalık. Bunun yanında yapılarımız da sağlıklı. İstanbul genelinde kaçak yapılaşma oranı en düşük olan ilçeyiz. Yapılarımız yeni ve modern, teknik şartlara uygun ve güvenilir binalar üretiyoruz. Bundan sonra inşa edilecek yapıları da bu şekilde yapacağız. Kayaşehir 'de deprem simülasyon platformumuz var. Oraya mutlaka gidin. Binalarımızda sorun yok ancak orada deprem anında ne yapılacağı konusunda eğitim veriliyor" şeklinde konuştu.

BAŞKAN'DAN YENİ KIRAATHANE MÜJDESİ

Bir öğrencinin Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin kapasitesi konusundaki sorusuna da cevap veren Kartoğlu, "Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki kapasiteyi artırdık. Bunun yanında size bir müjdemiz var. Akşemsettin Ortaokulu yanındaki parkta içinde havuzu, spor salonu ve kütüphanesi bulunan bir kıraathane projesine başlıyoruz. Orası da sizin için çok güzel bir merkez olacak." dedi.

BİR GECEDE YAPILAN KUDÜS TABLOSU

Söyleşinin ardından Başkan Yasin Kartoğlu, okulun spor salonunda basketbol oynayan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından resim atölyesine geçti. Burada Zehra Çakıroğlu isimli öğrencinin yaptığı tabloyu yakından inceleyen Başkan Kartoğlu, Başakşehir'de öğrenciler arasında bir resim yarışması başlatılmasının talimatını verdi ve kazanana bir tablet hediye edileceğini söyledi.

Atölye ziyaretinde Başkan Kartoğlu'na portre sürprizi yapıldı. Görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Çalışır, Kartoğlu'nun Kudüs ziyaretinde yaşadıklarını anlatan, Kubbetüs Sahra ve Türk bayrağı kompozisyonuyla yaptığı portreyi Başkan Kartoğlu'na hediye etti.

Kaynak: DHA