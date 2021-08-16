Depreme dikkat çekmek için pedal bastılar

İnegöl Belediyesi ile İNDAK işbirliği içerisinde İnegöl Deprem Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde pedallar depreme dikkat çekmek için basıldı.

Deprem Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Marmara Deprem Haftasına denk gelen haftada 10-16 Ağustos tarihleri arasında depremle ilgili vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları sağlayan İnegöl Belediyesi, yüz kişilik ekip ile birlikte 15 Ağustos Pazar günü bisiklet turu etkinliğinde bir araya geldi. İnegöl Belediyesi önünde başlayan etkinlik heykel, adliye, Hikmet Şahin Kültür Parkı, Kasımefendi Caddesi güzergâhlarından ilerleyerek belediye meydanında son buldu.

DEPREM FARKINDALIK HAFTASI AMFİ TİYATRODA SONLANACAK

İnegöl Belediyesi'nin doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları kapsamında düzenlediği ''Deprem Farkındalık Haftası'' etkinlikleri, 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Amfi Tiyatrodaki kapanış programında Kur'an-ı Kerim tilavetleri, deprem hakkında bilgilendirmeler ve tiyatro oyunu gösterimi ile program son bulmuş olacak.

Kaynak: Bültenler