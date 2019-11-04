04.11.2019 15:02

Kağıthane'de depreme dayanıksız yurt binası ile lojmanı kontrollü şekilde yıkıldı.



Kağıthane Belediyesi, Kağıthane'de olası bir İstanbul depremini en az hasarla atlatmak için öncesinde alınan tedbirlerin arttırılarak devam ettiğini açıkladı. Alınan tedbirler kapsamında Çağlayan Mahallesinde Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu ve lojman binası kaçak, dayanıksız riskli yapı olduğu gerekçesiyle kaymakamlık, emniyet ve belediye ekiplerinden oluşan görevlilerce kontrollü şekilde yıkıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1979 yılında Maliye Hazinesi arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan 5 katlı öğrenci yurdu binası ve hemen yanında bulunan lojmanın, betonarme kısımlarından alınan numuneler (karot) neticesinde riskli yapı, yani depreme karşı dayanıksız yapı olduğu tespit edildi. Riskli Bina Tespit Raporu 13 Şubat 2017 tarihinde 146546 YKN ve 146554 YKN numaraları ile düzenlendi. 25 Mayıs 2017 tarihinde 2142777 sayılı yazı ile ilgili yurdun yöneticisi olan derneğe ekipler tarafından tebligat yapıldı ancak dernek, riskli bina tespit raporuna itiraz etti. İtirazı inceleme makamı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 17.07.2017 tarih ve 240046 sayılı yazı ile itirazın reddine karar verdi ve rapor kesinleşmiş oldu. Tapu kaydına şerh edildi."



"Yürütmenin durdurulması talebi de mahkemece reddedildi"



Açıklamada kesinleşen Riskli Bina Tespit Raporunun ilgili derneğe tebliğ edilerek yasa gereği 60 gün süre verildiği ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Akabinde 28.12.2018 tarihinde yine ek süre tanındı. Tüm bu işlemlere karşı idari yargıda davalar açılmış, yürütmenin durdurulması kararı alınmış, itiraz ve delillerin ibrazı akabinde yürütmenin durdurulması kararları mahkeme tarafından kaldırılmıştır. 01 Şubat 2018 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yurt binasının boş tutulması, yurt binasının yıkılmasını konu alan bir yazı tebliğ etti. 02 Ocak 2019 tarihinde Kağıthane Kaymakamlık makamına mezkur yapıların nüfus ve eşyadan tahliyesi için yazı yazıldı. Bu işleme karşı açılan idari davada yürütmenin durdurulması talebi de mahkemece reddedildi. 30 Nisan 2019 tarihinde yıkım için yeniden yazı yazılmış, dernek yine mahkemeye başvurarak itiraz etmiş, yapılan itiraz 30 Eylül 2019'da verilen kararla reddedilmiştir. Son olarak 24 Ekim 2019 tarihinde 6306 sayılı yasa hükümlerinin icrası için Kaymakamlık makamına bilgi verilmiş, 31 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan tahliye ve yıkım için gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir."



"Söz konusu yapının yıkılması kanuni olarak mecburi hale geldi"



Açıklamada 2017 yılından itibaren gönderilen tebligatlarla yapının olası bir depreme karşı dayanıksız olduğu ilgili kişilere bildirildiği ifade edilerek, "Söz konusu yurt binası ve lojmanda 60'a yakın öğrenci ve vatandaşın yaşadığı biliniyor. Olası bir depremde can kayıplarının önlenmesi için söz konusu yapının yıkılması kanuni olarak mecburi hale geldi. İlgililerin, binanın riskli ve her an yıkılabileceği bilgisini resmi evraklarla son 3 yıldır iletmesine rağmen, yurt yönetimi ve derneği bu uyarıları dikkate almayarak bir anlamda öğrencilerin ve ailelerin hayatlarını tehlikeye attı. Her defasında mahkemeye başvurarak sürecin uzamasına neden oldu. Aynı alanda, yurt binasının hemen yanındaki Ayazma Camii'nin de depreme karşı dayanıksız, risk teşkil eden ve yıkılma tehlikesi olan bir yapı olduğu tespit edilmiş, 2014 tarihinde ibadete kapatılmış ve akabinde 2016 yılı sonlarında kontrollü bir şekilde, yeni bir cami yapılmak üzere yıktırılmıştır" denildi.



"Yıkılacağı bilgisi tekrar yurt yönetimine bildirildi ve eşyaların tahliyesi için zaman tanındı"



Açıklamada geçtiğimiz aylarda yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme de vurgu yapılarak şunlar kaydedildi: "Öyle ki, yaşanabilecek bir deprem; birçok öğrenci ve ailenin aynı çevrede bulunduğu söz konusu bu alanda büyük kayıplara neden olabilirdi. Ekipler kontrollü yıkımın gerçekleşeceği günden önce yurt binasının yıkılacağı bilgisini, yurt yönetimine bildirdikleri halde binalar boşaltılmamıştır. Ekipler 31 Ekim Perşembe günü erken vakitte olay yerine gelerek binanın kontrollü şekilde yıkılacağı bilgisini tekrar yurt yönetimine bildirdi ve eşyaların tahliyesi için zaman tanıdı. Ancak yurt yönetimi öğrencileri de manipüle ederek yıkımı engellemek için kaymakamlık, emniyet ve belediye ilgililerinden oluşan görevlileri yurt binasına almadı. Eşyaların tahliyesi için öğrenci ve vatandaşlara süre tanındı ve yurtta bulunanlar eşyalarını arka taraftaki yeni yapılan yurt binasına taşıdı. Tahliye işleminin ardından sabah saat 08.00 sularında ekipler kontrollü yıkımlarına başladı."



Yıkılan yurt alanının cami olarak belirlendiği açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Öğrenciler eşyaları ile birlikte aynı alanda bulunan yeni yurt binasına taşındı. Depreme dayanıksız olduğu ve yapılan tüm itirazların reddedildiği resmi raporlarla belirtilen Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binası olası bir depremde birçok can kaybına neden olacaktı. Binaların kontrollü yıkımı sayesinde bu can kayıplarının da önüne geçilmiş oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA