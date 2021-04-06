Depreme dayanıksız bina yıkıldı
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Depreme dayanıksız bina yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Depreme dayanıksız bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, yapılan testler sonucunda depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen 4 katlı binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, yapılan testler sonucunda depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen 4 katlı binayı yıktı.

Kırcaali Mahallesi 9. Özen Sokak üzerinde yer alan 4 katlı binada çatlaklar meydana geldiği şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Osmangazi Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, binada oturanlara tebligat gönderdi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, belediye ekipleri yıkım öncesinde binanın çevresi güvenlik bariyerleri ve şeritler çevirdi. Güvenlik önlemleri altında riskli bina iş makinesi ile yıkıldı. Belediye ekipleri, yıkım sonrası bina enkazını kamyonlara yükleyerek kaldırdı. - BURSA

Depreme dayanıksız bina yıkıldı
Depreme dayanıksız bina yıkıldı
Depreme dayanıksız bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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