Depreme dayanıksız bina boşaltıldı
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Depreme dayanıksız bina boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Depreme dayanıksız bina boşaltıldı

Depremde yıkılma riski yüksek olduğu için yıkım kararı verilen İl Sağlık Müdürlüğü (82. Yıl) binası boşaltıldı.

Depremde yıkılma riski yüksek olduğu için yıkım kararı verilen İl Sağlık Müdürlüğü (82. Yıl) binası boşaltıldı.

Birinci katı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi semt polikliniği olarak kullanılan 50 yıllık bina boşaltılarak yıkılmaya başlandı.

1970 yılında SSK Hastanesi olarak yapılan bina daha sonra Sağlık Müdürlüğünün 82. Yıl Devlet Hastanesi olarak hizmet verdi. Bir süre sonra bir kısmı Sağlık Müdürlüğü, bir kısmı toplum ruh sağlığı ve semt polikliniği olarak kullanıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, deprem dayanıklılık testinde riskli yapı olarak belirlenen bina Sağlık Müdürlüğü tarafından boşaltıldı. Sağlık Müdürlüğü geçici olarak İl Özel İdare Müdürlüğünün ek binasına taşındı. Semt Polikliniği ise şehrin batısına hizmet vermesi için Adıyaman Üniversitesi Kampüsüne taşındı. Vatandaşlar bir hafta sonra burada sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Yetkililer, eski binanın yıkılarak yerine 4 bloktan oluşacak modern mimariyle bir bina yapılacağını dile getirdi.

Eski devlet hastanesinin yıkılmasının ardından buraya 150 yataklı bir hastane yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Depreme dayanıksız bina boşaltıldı
Depreme dayanıksız bina boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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