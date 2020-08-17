Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar

Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği Deneyap Atölyeleri uygulama sınavına giren öğrenciler depreme dayanıklı bina yapmak için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ter döktüler.

17.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:22

Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar

GAZİANTEP - Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği Deneyap Atölyeleri uygulama sınavına giren öğrenciler depreme dayanıklı bina yapmak için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ter döktüler.

Geleceğin Türkiye'sinin inşasında önemli rol oynayacak Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak öğrenciler deprem ülkesi olan Türkiye'miz için depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldığını belirterek, "Dünyada söz sahibi olma yönünde önemli adımlar atan hükümetimiz, tüketen değil üreten nesiller yetiştirebilmek için Deneyap Atölyeleri oluşturdu. 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanıp üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var. Deneyap atölyelerini kazanan öğrencilerimiz ilk yıllarında tasarım ve üretim. İkinci yıllarında robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, daha sonra kendi seçtikleri alanda ileri kodlama, siber güvenlik yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri. Bunların hepsi geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler. Öğrencilerimiz üçüncü yıllarında ise tamamen serbest şekilde kendi projelerini yapacaklar. Yetişen bu nesille dünyaya yön veren bir Türkiye oluşacak" dedi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde sınava giren öğrenciler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime vermiş olduğu desteğe dikkati çekerek, "Sınavda depreme dayanıklı sağlam binalar yapmaya çalıştık. Ülkemizde inşallah depremden kimse ölmez. Bunun için bu sınavda yüzlerce arkadaşımız depreme dayanıklı bina yapmaya çalıştı. Şahinbey Belediyesi bizlere çok iyi sınav koşulları hazırladı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu eğitimde önemli destekler sağlıyor. Kendisine bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.

Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Aamir Khan Nihat Doğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kaza Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:22:27. #1.15#
title