Depreme canlı yayında yakalandılar
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Depreme canlı yayında yakalandılar

Şanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.

Depreme canlı yayında yakalandılar
05.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:50

Şanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı, Şanlıurfa'da yayın yapan özel bir kanalın canlı yayınına yansıdı. Ömer Ağ ile Panorama Programına katılan Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuştuğu sırada deprem yaşandı.

Program sunucu Ömer Ağ ve ekibi daha önce de Elazığ'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalanmışlardı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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