Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı

05.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:52
Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı

AKDENİZ'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünde depreme canlı yanında oyun oynarken yakalanan Umut Doğanay, büyük korku yaşadı.

AKDENİZ'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünde depreme canlı yanında oyun oynarken yakalanan Umut Doğanay, büyük korku yaşadı. Doğanay, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Birçok insan yasağa rağmen kendini dışarı attı. O anlarda Umut Doğanay isimli bir genç ise, canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandı. Doğanay, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı. 


Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı
Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı
Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı
Son dakika haberleri | Kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası
Son dakika haberleri | Kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Necip Uysal Gökhan Gönül Yılmaz Vural Josef De Souza
Tüm Haberler Antalya Beşiktaş Otomobil Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:16:57. #1.14#
title