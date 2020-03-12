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Cumhurbaşkanı, Deprem, Ekonomi

Depremden zarar gören yetiştiricilere hayvan ve yem yardımı

DEPREMLERDEN zarar gören yetiştiricilere, hayvan ve yem yardımı yapılacak.

12.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:18
Depremden zarar gören yetiştiricilere hayvan ve yem yardımı

DEPREMLERDEN zarar gören yetiştiricilere, hayvan ve yem yardımı yapılacak. Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilerin deprem nedeniyle telef olan hayvanları, ilgili il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespit edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında meydana gelen depremlerden zarar gören yetiştiricilere devlet tarafından hayvan ve yem yardımı yapılacak. Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilerin deprem nedeniyle telef olan hayvanları, ilgili il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespit edilecek. Bir defaya mahsus, telef olmuş hayvan sayısı kadar hayvan veya bedeli ile büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 75 lira yem yardımı yapılacak.

Yetiştiricilere dağıtılacak hayvan veya hayvan bedeli ile yem miktarına ilişkin onaylanan hakedişe esas gösterge listeleri, İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Listelerde belirtilen tutarlar, yetiştiricilere veya yetiştiriciler adına Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından tedarikçi kurum ve kuruluşlara ödenecek. TARSİM KAPSAMINDAKİ YETİŞTİRİCİLER YARARLANAMAYACAK

Doğrudan hayvan yardımında ise İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, Tarım ve Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla temin edilecek hayvanlar, depremden zarar gören yetiştiricilere teslim edilecek. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören yetiştiriciler, yardımlardan yararlanamayacak.


Kaynak: DHA

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