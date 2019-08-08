Depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşların için çadırlar kuruldu

08.08.2019 20:31

Denizli'de bugün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşların barınması için çadırlar kuruldu.

Denizli'deki deprem

AFAD ekipleri, deprem bölgesinde çadır kurulumuna başladı

Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çadır kurulumuna başlandı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ettiği kaydedildi.

Afyonkarahisar'dan koordinasyon tırının yola çıktığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"UMKE'den de 2 tim olay yerine ulaşmıştır. Afyonkarahisar ilinden yine 3 arama kurtarma ekibi, 18 personel ve 1 mobil koordinasyon tırı Bozkurt ilçesine görevlendirilmiştir. Deprem bölgesinde Kızılay tarafından 240 çadır ve çadırların kurumunda destek sağlamak amacıyla 40 asker görevlendirilmiştir. Bölgede Kızılay tarafından 2 bin kişilik kumanya da hazırlanmıştır. Tedbir amaçlı kesilen elektrik enerjisi de yeniden verilmeye başlanmıştır."

Açıklamada Valilik koordinasyonunda Bozkurt'ta kriz masası oluşturulduğu, kurumların eşgüdüm içinde çalıştığı, ihtiyaçların anında giderildiği bildirildi.

Çardak Havalimanı'nda tavan plakaları düştü

Öte yandan deprem, Çardak Havalimanı tavanındaki bazı plakaların düşmesine neden oldu.

Havalimanı içinde hizmet veren kafeterya, depremin ardından geçici süreyle kapatıldı.

Yetkililer, kısmi zarar gören tavan bölümünde hasar giderme çalışması başlattı.

Öte yandan, deprem nedeniyle uçak seferlerinde aksama olmadığı öğrenildi.

Köylerdeki hasarlı evler

Depremden en çok etkilenen Tutluca ve Avdan mahallelerindeki cami ve kerpiç evlerin duvarlarında geniş çatlaklar oluştu.

Gemiş Mahallesi'ndeki 88 yıllık Pınar Camisi'nin bir bölümü de yıkıldı.

Bazı binalarda çatlakların oluştuğu Bozkurt ilçe merkezinde de kaymakamlık ve belediye başta olmak üzere kamu binaları geçici olarak kapatıldı.

İlçede vatandaşlara anonslarla artçı depremler olabileceği,bu nedenle evlere girilmemesi uyarısı yapılıyor.

Öte yandan bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti. Bozkurt'ta tüm kurumların eş güdüm içinde çalışma yaptığını, evlerde yaptıkları incelemelerde çatlakların bulunduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise en ağır hasarın Tutluca Mahallesi'nde görüldüğünü, çatı çökmesi nedeniyle bir araçta hasar oluştuğunu ifade etti.

AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda bölgeye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi

AFAD Afyonkarahisar'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı

11. Tugay Komutanlığından 40 asker, Türk Kızılaydan 9 araç ve 37 personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekibi alana sevk edildi

Denizli'deki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgeye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te 7 kilometre derinlikte meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bölgeye ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra AFAD'dan 120 aile ve 20 genel maksat çadırı, Türk Kızılaydan 20 çadır, 250 battaniye, 100 yatak, 20 mutfak seti ve 6 genel maksat çadırı gönderildi.

AFAD Afyonkarahisar'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı.

AFAD koordinasyonunda 11. Tugay Komutanlığından 40 asker, Türk Kızılaydan 9 araç ve 37 personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekibi alana sevk edildi.

Hasar tespit çalışmalarında Denizli'nin Çardak ilçesinde kullanılmayan bir cami ile iki evin duvarının yıkıldığı, 10 evde çatlaklar oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA