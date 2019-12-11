Depremden sonra vatandaşlar benzinliklere akın etti

11.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:19

Peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir'de vatandaşlar benzinliklere akın etti.



Balıkesir'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Araçları ile hareket eden vatandaşlar benzinliklere akın etti. Araçlarının kaloriferleri ile ısınmak için yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA