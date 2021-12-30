Ülkemizde son yıllarda meydana gelen depremler birçok can kaybına neden olmuştur. Özellikle uzmanlar tarafından beklenen büyük İstanbul depremi vatandaşları tedirgin etmiştir. Peki depremden korunmak bir dua var mı? Depremden korunma duası nedir? Deprem duası Türkçe okunuşu nedir? Deprem Duası Türkçe anlamı nedir? Hepsine birlikte bakalım…

DEPREMDEN KORUNMA DUASI NEDİR?

Afetten kendini korumak isteyenler dualar, sureler okuyarak Allah'a sığınırlar. Başımıza her an neyin geleceğini bilmediğimiz için Allah'a yalvarır, dua ederiz. En zor anlarımızda ellerimizi açarak Allah'tan yardım isteriz. Ülkemizde çok sık yaşanan deprem olayından korunmak için dua ederek tedbiri elden bırakmamak gerekir. Deprem gibi korkunç bir gerçekten kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için deprem duası edin!

PEYGAMBERİMİZİN DOĞAL AFETLER İÇİN OKUNMASINI ÖNERDİĞİ DUA

Peygamber Efendimiz (S.A.V) depremden korunmak için okuduğu dua şöyledir:

Allah'ım yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım.

DEPREM DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI NEDİR?

Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncinâ biha min cemıil ehvâali âfât, ve takdi lenâ bihâ cemi'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemi'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemi'il hayrâti fi'l hayâati ve ba'del memâat.

Allah'ım Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ'ya salât eyle. Öyle bir salât ki o salât vesilesiyle bizi tüm korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra tüm hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.

KAZADAN BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK SURELER

Ayetel Kursi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kursi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs melikinnâs ilâhinnâs min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım.

Felak Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

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