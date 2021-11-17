Depremden kaçarken düşüp yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremden kaçarken düşüp yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Depremden kaçarken düşüp yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle korkudan kaçmaya çalışan bir kişi düşüp yaralandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle korkudan kaçmaya çalışan bir kişi düşüp yaralandı. Şahıs hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Düzce'de saat 15.40'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yaşanan depremin ardından bulunduğu yerden çıkmak isteyen bir kişi merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralanan şahıs Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında çatlak oluştuğu tespit edilen vatandaş tedavisinin ardından taburcu edildi. - DÜZCE

" >Deprem
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title