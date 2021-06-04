Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul
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Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden sonra ağır hasar gördüğü için yıkılan köy okulunun yerine yapılacak olan 8 derslikli okulun temeli atıldı.

Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden sonra ağır hasar gördüğü için yıkılan köy okulunun yerine yapılacak olan 8 derslikli okulun temeli atıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremde şehir genelinde 33'ü okul, 4'ü kurum binası olmak üzere 37 bina hasar görürken bunlardan orta ve hafif hasar gören 20 okulun yeniden eğitim hizmetine alınması amacıyla projeler tamamlanarak, onarım ve güçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Ağır hasar raporu verildiği için yıkılan 13 okul binasının yerine, İl yapım, devlet yapım programı, TOKİ ve hayırseverlerin de katkılarıyla 34 okul için çalışma başlatıldı. Daha önce bir çok okulun inşaatının başladığı kentte, depremde ağır hasar gören merkeze bağlı Uzuntarla Köyü ilk ve ortaokulunun da yıkımı gerçekleştirildi. TOKİ tarafından yine aynı yerinde inşa edilmesi planlan 8 derslikli eğitim yuvasının bugün düzenlenen törenle temeli atıldı.

Törende konuşan Vali Erkaya Yırık, " Uzuntarla Köyümüzü 470 nüfusuyla 150 öğrencisiyle merkeze 15 dakika mesafede bulunan yaşanası doğal güzelliği olan yeşilliği bol, insanları güleç mümtaz bir köyümüz. Bugün burada depremin yaralarının sarması ile ilgili bir hizmetin daha adımını atıyoruz. 24 Ocak'ta yaşadığımız deprem evlerimizi, kamu kurumlarımızı, okullarımızı yıktı ama birlik ve beraberliğimizi yıkamadı. Bizim kendi ihtiyaçlarımızı gayretlerimizi üzerine inşa etme düşüncemizi alt edemedi. Uzuntarla Köyümüzde bir eğitim öğretim kurumunun açılmasıyla inşallah burası çevre okulların toplanma yeri olacak. 8 derslikli yaklaşık 500 metrekarelik alanda okulumuz bugün atacağımız temelle yükselecek. Kısa sürede TOKİ marifetiyle bu inşaat tamamlanacak. Burada yetişecek, okuyacak çocuklarımız geleceğimizin, istikbalimizin güvencesi olacak" dedi.

Törene, Vali Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Okul Müdürü Arslan Polat ile köy sakinleri katıldı.

Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul
Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul
Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul
Depremden ağır hasar gören köy okulunun yerine 8 derslikli okul

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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