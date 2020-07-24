Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı Elazığ'da meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce ağır...

Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı

Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce ağır hasarlı binanın olduğu depremin üzerinden 6 ay geçerken, yaraların sarılması kapsamında inşası başlatılan yeni konutlar hızla yükseldi. Kent genelinde şuana kadar 13 bin 314 konut ve iş yerinden oluşan 27 ihale gerçekleşti, 9 bin 504 konut ise hızla yükselerek belirli seviyeye geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 19 bin 800 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Kent genelinde şuana kadar toplu konutların yapılması için 27 ihale ile 13 bin 314 konut ve iş yerinin yapılması için start verildi. İhale sonrası iş başı yapılan 19 şantiye alanında başlanan 9 bin 504 konutun yapımı ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapımı devam eden konutların büyük bir kısmının yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceği bildirildi. Öte yandan yıkım çalışmalarının sürdüğü kentte şuana kadar ağır hasarlı yapılardan 3 bin konutun yıkımı gerçekleştirildi.

13 bin 314 konutun ihalesi yapıldı

Bugüne kadar 27 tane ihalenin yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, "Bunların 19 tane şantiyesi başlanmış durumda. Elazığ'da şuana kadar devam eden 9 bin 504 tane TOKİ tarafından konut iş yerinin yapımları devam ediyor. 27 tane inşaat 19 tane şantiye alanına denk geliyor" dedi.

Toplam 13 bin 314 konut ve iş yeri için 27 ihale yapıldığını anımsatan Pirinçci, "İnşallah depremin birinci yılında bakanımızın da talimat verdiği gibi 19 bin 800 civarında konut ve iş yeri Elazığ halkına kazandırılacak. Bu yıl sonuna kadar belli bir kısmı kavuşturulacak depremin birinci yılında vatandaşlarımızın bu anlamdaki mağduriyetleri giderilmiş olacaktır. Elazığ'da 19 tane şantiyede çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken bir yandan da TOKİ tarafından ihaleler yapılıyor. Biz aynı zamanda ağır hasarlı binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdare ile müdürlük olarak yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Şuana kadar 3 bin konutu yıkmış durumdayız" dedi.

Bazı konutlar bitme aşamasına geldi

Şantiye Şefi Oktay Ağan, "Bizmişen deprem konutları 781 konut olup 5 kapıcı dairesi ile 4 mescitli blok var. Mart ayı itibariyle temele ilk kazmayı vurduk. 4 ay süre zarfında şuanda görüldüğü üzere kaba inşaatımız komple bitmiş. İnce işlerde 9 blok haricinde dış cephelerde 30 blokta dış cephe imalatları bir kısmı sökülmüş ve iskelelerimiz mevcut. Çalışmalar devam ediyor. Dış ve iç cephe aynı anda ve hızlı bir şekilde şuan itibariyle yüzde 62 seviyelerine ulaşmış bulunmaktayız. Hedeflenen süre zarfında 14 Eylül tarihinde, göründüğü kadarıyla, işimiz bitme aşamasına gelecektir, bitecektir. Bu tarihte de bitirip teslim etmek boynumuzun borcudur" dedi.

Ağan, "Aynı zamanda altyapı imalatı da devam ediyor, yüzde 70 seviyesinde. Şuan itibariyle yol imalatları başlamış, terasman kodlarına gelmişiz. Bayramdan sonra doğalgaz imalatları başlayacak ve ardından da peyzaj imalatı yapılacak. 15 Ağustos itibariyle tüm dış cephelerimiz, çatı imalatlarımız bitiyor. Sadece peyzaj ile doğalgaz imalatımız ve yol kaplaması olmak şartıyla çalışmalara devam edilecek ve 14 Eylül itibariyle de inşallah işi bitirmiş olacağız. Şuan bin 150 kişi ile çalışmalarımız devam ediyor. Peyzaj imalatlarına da bir aylık bir süre koyduk. Bu süreden sonra da bir aksilik çıkmadığı sürece hedefimize ulaşacağız gibi görünüyor. Sürekli ihaleler çıkıyor. Zannedersem 17 ihale oldu. Herkes hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yılsonu itibariyle 10 bin ile 13 bin arasında konut bitecek gibi görünüyor" diye bilgi verdi.

Kaynak: İHA