Depremde zarar gören Baskil YİBO'nun yıkımına başlandı - Haberler
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Depremde zarar gören Baskil YİBO'nun yıkımına başlandı

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Depremde zarar gören Baskil YİBO'nun yıkımına başlandı

Baskil ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde zarar gören Baskil Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun (YİBO) yıkımına başlandı.

Baskil ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde zarar gören Baskil Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun (YİBO) yıkımına başlandı.

Geçen yıl meydana gelen depremin ardından boşaltılan okulda yapılan incelemenin ardından yıkım kararı verildi.

Okulun yıkım çalışması devam ediyor.

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AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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