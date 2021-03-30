Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı
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Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın fenni mesulü olduğu öğrenilen Ali Serdar Bayram, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın fenni mesulü olduğu öğrenilen Ali Serdar Bayram, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin de yaralandığı Rızabey Apartmanı'nın yapı müteahhidi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamda, binanın yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, depremin hemen ardından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu öğrenilen Ali Serdar Bayram ise İstanbul Çatalca'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Bayram'ın ifadesi alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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