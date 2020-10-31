Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
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Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi

31.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:36
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı havadan dronla görüntülendi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı havadan dronla görüntülendi. Yaklaşık 19 saattir Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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