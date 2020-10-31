Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı havadan görüntülendi
31.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:36
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı havadan dronla görüntülendi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı havadan dronla görüntülendi. Yaklaşık 19 saattir Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER