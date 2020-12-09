Depremde yıkılan evinde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler (2)
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Depremde yıkılan evinde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler (2)

09.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:31
Depremde yıkılan evinde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler (2)

DHA'NIN HABERİNİN ARDINDAN FİRMADAN TELEFON GELDİİzmir'de yaşanan depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 2,5 yaşındaki torunu Barlas ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Ateş'in bir mağazaya olan 6 bin 473 lira borcu, annesine kefil olan Yağmur Gürman'dan istendi.

DHA'NIN HABERİNİN ARDINDAN FİRMADAN TELEFON GELDİ

İzmir'de yaşanan depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 2,5 yaşındaki torunu Barlas ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Ateş'in bir mağazaya olan 6 bin 473 lira borcu, annesine kefil olan Yağmur Gürman'dan istendi. Gürman'ın yaşadığı mağduriyetin DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, firma yetkilileri Gürman'a ulaştı. Gürman, "Beni aradılar. Borç sıfırlanıyormuş. Yanlış anlaşılma olmuş. Öyle dediler" diye konuştu.  

Hande NAYMAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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