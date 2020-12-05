Son dakika 3. sayfa: Depremde yaşanan panik anları kamerada
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Son dakika 3. sayfa: Depremde yaşanan panik anları kamerada

05.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:18

Son dakika haberler... Depremde yaşanan panik anları kamerada Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi.

Depremde yaşanan panik anları kamerada

ANTALYA - Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. 81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika 3. sayfa: Depremde yaşanan panik anları kamerada
Son dakika 3. sayfa: Depremde yaşanan panik anları kamerada
Son dakika 3. sayfa: Depremde yaşanan panik anları kamerada
Son dakika 3. sayfa: Depremde yaşanan panik anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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