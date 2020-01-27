Depremde yaralanan hayvanlar tedavi edildi

27.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:32

Depremde göçük altında kalarak yaralanan hayvanların da tedavisi yapıldı.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 08.55'de yaşanan ve Malatya'da da şiddetle hissedilen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yıkılan ve zarar gören hayvan barınaklarına da müdahale etti. Yaşanan depremin ardından ahırlarda mahsur kalan birçok hayvan bulundukları yerden kurtarıldı.



Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesinde meydana gelen depremden dolayı hayvanları göçük altında kalan bir vatandaşın ineğine, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler tarafından müdahale edilerek, tedavisi yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından müdahale edilen büyükbaş inek hayvanın göçükten çıkarıldıktan sonra ilk etapta, şokta olduğu ve bacak kaslarında güçsüzlük ve sol boynuzunda kanama tespit edildi. Bu semptomlara göre gerekli antibiyotik, ağrı kesici, kanama durdurucu ilaçlar ve serum tedavisi uygulandı. Hayvan, tedavi sonucunda ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA