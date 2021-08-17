Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi
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Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıldönümünde, deprem şehitliğinde yan yana bulunan aynı aileden 9 kişinin mezarında hepsinin ölüm tarihinin aynı olması, felaketi gözler önüne serdi.

Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi

KOCAELİ - 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıldönümünde, deprem şehitliğinde yan yana bulunan aynı aileden 9 kişinin mezarında hepsinin ölüm tarihinin aynı olması, felaketi gözler önüne serdi.

17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Mezarlığında mezarları başında anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarını dualarla andı. Mezarlıkta aynı aileden 9 kişinin yan yana defnedildiği mezarların hepsinin üzerinde ölüm tarihinin 17 Ağustos 1999 olması ise 22 yıl önceki felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi.

Depremde hayatını kaybeden Tekiner ailesinden 9 kişinin mezarının yan yana olması, görenleri de şaşırtıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi
Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi
Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi
Depremde vefat eden ayın aileden 9 kişi yan yana defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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