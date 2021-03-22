Depremde terk edilen binayı hırsızlar boşalttı

Malatya'da depremden sonra terk edilen ve tadilata alınan binadaki eşyaları çalan 2 hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Salköprü Mahallesi'nde depremde zarar gören ve tadilat aşamasında olan bir binadan, 6 adet kombi, 5 adet elektrik saati, miktarı belli olmayan kalorifer peteği ve 6 adet su saati çalındı. Şüpheliler A. K. ve Y.G. polis tarafından yakalandı. Şahıslar çalınan malzemelerden 2 adet kombi ile yakalandı.

Şüpheliler adli mercilerce tutuklanırken, ele geçirilen kombiler müştekiye teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı