Depremde terk edilen binayı hırsızlar boşalttı
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Depremde terk edilen binayı hırsızlar boşalttı

22.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:41
Depremde terk edilen binayı hırsızlar boşalttı

Malatya'da depremden sonra terk edilen ve tadilata alınan binadaki eşyaları çalan 2 hırsız tutuklandı.

Malatya'da depremden sonra terk edilen ve tadilata alınan binadaki eşyaları çalan 2 hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Salköprü Mahallesi'nde depremde zarar gören ve tadilat aşamasında olan bir binadan, 6 adet kombi, 5 adet elektrik saati, miktarı belli olmayan kalorifer peteği ve 6 adet su saati çalındı. Şüpheliler A. K. ve Y.G. polis tarafından yakalandı. Şahıslar çalınan malzemelerden 2 adet kombi ile yakalandı.

Şüpheliler adli mercilerce tutuklanırken, ele geçirilen kombiler müştekiye teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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