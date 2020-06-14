Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
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Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi

Bingöl'de meydana gelen depremde çöken güvenlik kulesinde şehit olan korucu Cengiz Pullu'nun naaşı hastane morguna kaldırıldı.

Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
14.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:25

Bingöl'de meydana gelen depremde çöken güvenlik kulesinde şehit olan korucu Cengiz Pullu'nun naaşı hastane morguna kaldırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde bazı evlerde çöktü. Kaynar Pınar köyünde ise güvenlik kulesi çöktü, güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit oldu. Şehit olan korucunun naaşı ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılarak ambulansa alındı.

Şehidin naaşı ambulansla İlçe Devlet Hastanesi morguna getirildi, yakınları gözyaşlarını tutamadı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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