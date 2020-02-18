Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü
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Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.

18.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:00
Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

'nın ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen depremin ardından 19.17'de 3.0, 19.27'de ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmazken, panikleyen vatandaşlar sokaklara döküldü. Özellikle depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ve Akhisar'daki vatandaşlar sokaklara çıkarak kendilerini güvene almaya çalıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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