Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
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Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)

03.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:34
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)

TOPRAĞA VERİLDİLERÇöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı aile üyelerinin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü. 

Babaanne ile 4 torunu, edilen duaların ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.'SIKI BAĞLARI VARDI'Yücel ailesinin akrabası Tayfun Yücel, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşadığını, oğlunu ziyaret etmek için gittiği İzmir'de depreme yakalandığını anlatan Yücel, "Depremin ardından önce ailemi kontrol ettim, ardından Hüseyin'in yaşadığı evin yıkıldığını öğrendim. Trafik sıkıştığı için Alsancak'tan Bornova'ya koşarak, gittim. Ben gittiğimde bina yıkılmıştı. Çok büyük acı içerisindeyiz" diye konuştu.

Yücel ailesinin birbiriyle sıkı bağları olan büyük bir aile olduğunu belirten Tayfun Yücel, "Babaanne ve çocukları yaklaşık 15 yıldır İzmir'de yaşıyor. Hep iç içe yaşıyorlardı. Babaanne Arife Yücel, eşi vefat ettikten sonra bütün hayatını torunlarına adamıştı. Çok fedakar babaanneydi. Çocuklar da çok sevimli, tatlı ve akıllıydı. Anne-babaları çalıştığı için devamlı babaanneleriyle zaman geçiriyorlardı. Vefat öden dört yavrumuzu da babaanneleri büyüttü. Babaanne hem Deniz'in hem de Hüseyin'in evinde kalıyordu. Çocuklardan en küçüğü Diren olduğu için babaanne genelde orada duruyordu. Çocuklara bakmak için de genelde Rıza Bey Apartmanı'nda toplanıyorlardı. Aralarında ayrı gayrı yoktu, çok iç içeydiler" dedi.


Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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