Depremde minaresi hasar gören 551 yıllık cami ibadete kapatıldı

04.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:16

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Akhisar ilçe merkezindeki 551 yıllık Paşa Camisi'nin minaresinde çatlaklar meydana geldi. Tarihi caminin minaresindeki çatlakların ardından Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı rapor doğrultusunda cami ibadete geçici bir süre kapatıldı.



Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar'ın Tahtakale Mahallesinde bulunan bir külliye içinde bulunan 551 yıllık Paşa Camisi'nin minaresinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemenin ardından hazırlanan raporda minaredeki çatlakların tehlike oluşturduğu tespit edilerek cami geçici bir süre ibadete kapatıldı.



Caminin minaresinin bulunduğu taraftaki Zühre Tunalı Parkı ve çevresi de demir bariyerlerle kapatılarak oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı tedbir alındı. Bariyerlere de, 'Depremden dolayı minaremizde oluşan çatlaklar nedeniyle camimiz geçici bir süre ibadete kapatılmıştır' yazılı tabela asılarak uyarıda bulunuldu.



Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerin sürdüğünü dile getirerek, "Camilerimizi, merkezde ve mahallerimizde devamlı kontrol ediyoruz. Karabörklü Mahallesindeki camimiz ve minaresi ağır hasar görünce yıkılması kararı uygulandı. Tarihi Paşa Camisi'nin minaresinin şerefesinin üzerindeki bölümde çatlaklar oluştu. Belediyemizin, yetkili birimi tehlikeli bulduğu için şimdilik cami ibadete kapatıldı. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir çalışma sonunda yetkililer kararlarını verecekler. Yıkılıp tekrar mı yapılır, yoksa güçlendirme mi yapılır; o zaman belli olacak" dedi.



Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Bedri Türk ise, "Belediyemiz bünyesindeki inşaat mühendislerimiz Mehmet Çelik, Öznur Babacan ve Alper Boztepe ve Manisa' dan gelen yetkililer ile yaptıkları inceleme sonucu, vatandaşlarımızın Zühre Tunalı Parkı'ndaki oturma gruplarında kalabalık olarak bulunmalarını dikkate alarak bu bölge ve çevresini bariyerlerle kapattık. Caminin alınacak ikinci bir karara kadar ibadete kapatılmasını uygun bulduk" dedi.



Tarihi caminin minaresi 25 Şubat 1993 tarihinde de yıldırım düşmesi sonucu hasar gördüğü ve ardından gerekli restorasyon çalışmasının yapıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA