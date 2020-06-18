Depremde Mehmetçik yaylaya ulaşıp, yaralıları ambulanslara yetiştirmiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremde Mehmetçik yaylaya ulaşıp, yaralıları ambulanslara yetiştirmiş

Bingöl'de meydana gelen depremde 2 bin 500 rakımlı yaylada yaşayanlar, çöken taş evlerin altında kalan vatandaşların yardımına ilk Mehmetçiğin ulaşarak kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Depremde Mehmetçik yaylaya ulaşıp, yaralıları ambulanslara yetiştirmiş
18.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:20

Bingöl'de meydana gelen depremde 2 bin 500 rakımlı yaylada yaşayanlar, çöken taş evlerin altında kalan vatandaşların yardımına ilk Mehmetçiğin ulaşarak kendilerine yardım ettiğini söyledi.

14 Haziran'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyü aldı. Köylerin yanı sıra yaylalarda büyük zarar gördü. Depremde 2 bin 500 rakımlı Malkoç yaylasında bulunan 7 taş ev yıkılırken göçük altında kalan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ve diğer vatandaşların yardımıyla çıkmayı başardı. Yaralıların yardımına ise ilk Mehmetçiğin koştuğu öğrenildi. Normal aracın çıkamadığı yaylaya askeri araçlarla çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, yaralıları araçlara alarak köyde hazır bekletilen ambulanslara yetiştirdiği bildirildi.

Yaylada kalan Ali Kulu, "Yılın 4 ayı burada hayvancılık yapıyoruz, çeşitli süt ürünlerimizi burada biriktiriyoruz. 4 ay sonucundan tekrar köye gidiyoruz. Burada deprem sonucunda 10 kadar kişi yaralandı, ağır yaralı olanlarda oldu. Burada imkanlar kısıtlı olduğundan dolayı yolumuz da kötüydü. Ambulans gelemedi buraya, yaralılarımızı askeri araçlarla gönderdik. Kendi çabamızla evlerden annemizi, babamızı çıkarmaya çalıştık. Normalde 10 haneden fazla ev var ama şuan hiç kimse yok" dedi.

Herkesin birbirine destek olmaya çalıştığını aktaran Kulu, "Deprem olduğu gün sağ olsun Mehmetçiğimiz, askerlerimiz geldi buraya yardımcı oldu. Normal araçlar gelemediğinden dolayı 4 çekerli araçlar geldi. Buradaki bütün yaralılarımızı aldılar. Sağ olsunlar ilgilendiler ve ambulansa teslim ettiler. Ağır yaralılardan bir tanesi de annem. Omiriliğinde çatlak var. Hareket edemiyor ve ihtiyacını gideremiyor. Çok zorlanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Depremde annem kapının önünde donmuş kalmış. Önüne bir taş düşmüş çıkamamış. Babamda şokta elini uzatıp çıkartamıyor. Gel gel diyor ama annem orada durmuş. Taşlar sağdan soldan sıkıştırmış. Annem hareket edemeyince içerideki insanlarda çıkamıyor. Orada bir delik oluşmuş, komşumuz çıktı. Daha sonra çocuğunu çıkarmış. Ardından annemi çekiyor. Babam burada donmuş bir vaziyette ağlıyor gel diyor. Sen gidersen biz mahvoluruz diyor. Annem ben öldüm diyor. Annemi getiriyorlar. Bu sefer bakıyorlar ki yengemlerin evde yıkılmış. Sonra gidip yengemi oradan çıkartıyorlar. Bazıları kendi gayreti ile çıkıyor" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Haber
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı Haber
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Haber
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Müyesser Yıldız Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Kemal Sunal Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Depremde Mehmetçik yaylaya ulaşıp, yaralıları ambulanslara yetiştirmiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:25:33. #1.15#
title