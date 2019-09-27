27.09.2019 22:40

Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde Petshop'da kafeslerde bulunan kuşların panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kafeslerin sallanması depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İstanbul'da dün yaşanan depremin şiddeti iş yerlerinde bulunan kameralar tarafından an ve an kaydedildi. Bugün paylaşılan bir görüntüde Petshop'da kafeslerde bulunan kuşların deprem sırasında yaşadığı panik kamaralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde deprem anında kafeslerin büyük bir şiddet ile sarsıldığı ardından kuşların panik yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İHA