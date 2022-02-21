Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor" - Haberler
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Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor" Marmara Denizine kıyı olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"

TEKİRDAĞ - Marmara Denizine kıyı olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Şarköy'de yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissettikleri gibi korkuyla kendilerini sokağa atan vatandaşlar, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen halen evlerine girmiyor. Korku ve paniğin hakim olduğu Şarköy sokaklarında birçok vatandaş, artçı depremlere karşı endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Çok fazla deprem yaşadım ama hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli deprem yaşadım. Çok şiddetli oldu ve o sesleri herkes duydu. Komşular herkes dışarıya kaçıştı. Dakikalardır içim titriyor. Çok ses çıktı ve köpekler de aynı anda havlamaya başladı. Çok deprem gördüm ama böylesini görmedim" dediler.

Depremdeki korku dolu anları anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor

Depremdeki korku dolu anları anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor

Depremdeki korku dolu anları anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor

Depremdeki korku dolu anları anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor

Depremdeki korku dolu anları anlattılar: Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Deprem, 3. Sayfa, Haberler

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