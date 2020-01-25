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Depremde kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor

Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı bildirildi.

25.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:33
Depremde kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor

'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve 'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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