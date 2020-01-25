25.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:26

Depremde kalp krizi geçiren köpek Mersin'de toprağa verildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki 'Tosun' adlı köpek, öldü. Kentte hayvan mezarlığı bulunmadığı için 'Tosun' Mersin'de sahiplerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok kenti etkiledi. Depremin hissedildiği Gaziantep'te Aslıhan Akbal'ın (29) 3 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinden sahiplendiği köpeği Tosun da sarsıntıdan etkilendi. 7 yaşındaki Tosun, deprem anında korkudan kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Aslıhan Akbal, Gaziantep'te hayvan mezarlığı olmadığı için Mersin'deki hayvansever arkadaşı Sevil Kumaş'tan yardım istedi. Kumaş da Mezitli Belediyesi ile görüşerek, Tosun'un Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın talimatıyla oluşturulan Hayvan Mezarlığı'na gömülmesi için destek istedi. Kumaş onay alınca, Aslıhan Akbal Tosun'u birkaç yakını ile birlikte özel araçla Mersin'e getirdi.

'NASIL DAYANACAĞIM BEN'

Tosun, belediyenin sağladığı iş makinesiyle hayvan mezarlığında kazılan mezara gömüldü. Yakınlarıyla birlikte mezarlığa gelen Aslıhan Akbal, köpeğinin gömülmesini gözyaşlarıyla izledi. Uzun süre mezar başında 'Annem' diye gözyaşı döken Akbal, Beni ne olur affet. Nasıl dayanacağım ben Benim en zor günümde sen yanımdaydın. Ayakta duramazken sen durdurdun beni. Niye yaptın oğlum bana bunu Niye bıraktın beni Allah bin kat razı olsun Mezitli Belediyesi'nden, yerin, yurdun var. Her gün aşkla kapıda beni bekliyordu, bir kap yemek vereyim diye. İnsanlar bunlara işkence yapıyorlar. Ne istiyorlar küçücük masumdan Ben dokunmaya kıyamadım öldüğünde. Nasıl dayanacağım ben onsuzluğa. Eve aşkla heyecanla gidiyordum. Evden çıkarken 'Allah'ım onu sağ salim evde bulayım' diye duayla çıkıyordum dedi.

'ÖNCEDEN ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ'

Aslıhan Akbal'ın Mersin'de yaşayan ablası Nesli Akbal, Tosun'un çok hassas bir köpek olduğunu belirterek, Dünkü depremden dolayı Tosun'u kaybettik. Kalp krizi geçirdi o anda. Gaziantep'ten buraya getirdik. Sağ olsun Sevil Hanım bize yardımcı oldu, destek oldu, çok teşekkür ediyoruz. Tosun'u birkaç yıl önce Tarsus'tan sahiplendik. Önceki sahiplerinden şiddet görmüş. Biz aldık. Hiçbir sorunu yoktu, rahatsızlığı yoktu. Dünkü depremde korkudan kalp krizi geçirdi. Mezitli Hayvan Mezarlığını, Sevil Hanım sayesinde duyduk. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz dedi.

'O DA BİR DEPREMZEDE'

Akbal kardeşlere yardımcı olan Sevil Kumaş da Mezitli Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese, yanlarında oldukları için teşekkür ederek, Bulundukları yerde mezar yokmuş, çöpe atıyorlarmış. Ben de buna duyarsız kalamadım. Ben Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile görüşürüm, burada onu gömeriz, dedim. Sonuçta o da bir depremzede. Bizim buraya Gaziantep'ten Mersin'e misafirimiz olarak başköşeye depremzede olarak gömdük. Çok üzgünüz. Hayvanlara bu kadar değer verildiği için çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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