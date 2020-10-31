Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi
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Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi

31.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:27
Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi'ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi. Üç vinç, ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi
Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi
Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi
Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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