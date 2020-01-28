Depremde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
Haberler » Güncel » Depremde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Haber

Depremde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan, defnedildi.

28.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:46
Depremde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan, defnedildi.

Depremde Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazı altında kalan ve yaşamını yitiren Kaplan'ın cenazesi Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından ilçesine bağlı köyüne getirildi.

İlçe Müftüsü Vedat Tekin tarafından okunan duanın ardından Kaplan'ın cenazesi, köy mezarlığında eşi Faik Kaplan'ın yanına defnedildi.

Törene, Maden Kaymakamı Refik Özsoy, Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler