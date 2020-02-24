Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi
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Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi

Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi.

24.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:43
Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi

Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi.


İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, 'ın ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde hayanı kaybeden , Aydın Tosun, Ekrem Tosun, Reis Furat, çocukları Hasret, Muhammet, Fatma ve Defne, köy mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de köy mezarlığında bulundu. - VAN

Kaynak: İHA
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