Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı
İstanbul'da 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan Çeltik İlkokulu kontrollü bir şekilde yıkıldı.
İstanbul'da 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan Çeltik İlkokulu kontrollü bir şekilde yıkıldı.
İstanbul Valiliğince depremin ardından "Go¨zleme Dayalı O¨n Tespit C¸alıs¸maları"na go¨re egˆitim o¨gˆretime ara verilen okullarla ilgili tamamlanan ileri tetkik çalıs¸maları sonucu Silivri'deki okulun yıkımına başlandı.
Depremde büyük hasar gören Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: AA