Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı
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Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarın görüldüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ndeki depremzedeler için gönderilen 250 çadırın kurulumuna başlandı.

25.06.2020 22:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:32

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarın görüldüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ndeki depremzedeler için gönderilen 250 çadırın kurulumuna başlandı.

Depremde hasar gören kırsal mahallelerde, vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Türk Kızılay tarafından, ağır hasarlı yapıların bulunduğu 15 mahallede, evlerine giremeyen vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de depremin hasara yol açtığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde depremzedeler için çadır kurmaya başladı.

Gürpınar Belediyesi, İHH ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da mahalleye gelerek çalışmaları koordine etti.

Kaymakam Sayar, yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Sayar, "Kızılay ekiplerimiz vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapıyor. Yarından itibaren üç öğün yemek ikramı olacak. AFAD'ın gönderdiği çadır kurulumu da başladı. Evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımıza çadır kuracağız. Önceliği hasta ve engelli vatandaşlarımıza vereceğiz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanındadır." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Osman Uçar ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle kırsal mahallelerde başlattıkları hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tüm mahallelere ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan hasar tespiti bir yandan da vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Çok şükür büyük bir afet durumu söz konusu değil. Hasarın en çok olduğu Elaçmaz Mahallemize ilk etapta 250 çadır gönderdik. Çadırların kurulumuna başlandı. Diğer mahallelerimizde de gerekli görüldüğü takdirde çadır sevkiyatı yapacağız."

Depremde hasar gören mahallede çadır kurulumuna başlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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